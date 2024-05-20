В центре Улан-Удэ опять испоганили зелёный рояль за полмиллиона рублей





















Каждый раз улан-удэнцев просят бережнее относиться к дорогим топиариям, однако многие эти призывы просто игнорируют – на фигуры из искусственной травы взбираются разом по три-четыре ребёнка. Быка хватают за хвост, а нечастному козлу одна девочка недавно и вовсе уселась прямо на голову. Перед выходными в мини-парке успели насвинячить – там валялись бычки и другой мелкий мусор. На обустройство зоны отдыха в 2022 году потребовалось 18 с лишним миллионов рублей.

Улан-удэнцы продолжают пакостить в зоне отдыха в самом центре города. Недавно там следом за другими топиариями установили рояль из искусственной травы, который в своё время обошёлся казне почти в полмиллиона рублей.На музыкальном инструменте не хватает восьми чёрных и одной белой клавиши. Кроме того, на сиденье на банкетке исчезла половина досок.Рояль портят уже не впервые и восстанавливать его потом приходится сотрудникам комбината по благоустройству. В КБУ «Байкал-Daily» подтвердили, что его отремонтируют в ближайшее время.