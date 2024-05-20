20 мая

19 мая

Популярное

В центре Улан-Удэ опять испоганили зелёный рояль за полмиллиона рублей

В центре Улан-Удэ опять испоганили зелёный рояль за полмиллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он лишился почти десятка клавиш

Улан-удэнцы продолжают пакостить в зоне отдыха в самом центре города. Недавно там следом за другими топиариями установили рояль из искусственной травы, который в своё время обошёлся казне почти в полмиллиона рублей.

На музыкальном инструменте не хватает восьми чёрных и одной белой клавиши. Кроме того, на сиденье на банкетке исчезла половина досок.




Рояль портят уже не впервые и восстанавливать его потом приходится сотрудникам комбината по благоустройству. В КБУ «Байкал-Daily» подтвердили, что его отремонтируют в ближайшее время.

Каждый раз улан-удэнцев просят бережнее относиться к дорогим топиариям, однако многие эти призывы просто игнорируют  – на фигуры из искусственной травы взбираются разом по три-четыре ребёнка. Быка хватают за хвост, а нечастному козлу одна девочка недавно и вовсе уселась прямо на голову. Перед выходными в мини-парке успели насвинячить – там валялись бычки и другой мелкий мусор. На обустройство зоны отдыха в 2022 году потребовалось 18 с лишним миллионов рублей.


зона отдыха благоустройство вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора
Лесники собрали в Бурятии более 200 мешков мусора
Общество, 20.05.2024
В субботнике участвовали 30 человек
В Бурятии изменятся правила начисления единого пособия
В Бурятии изменятся правила начисления единого пособия
Общество, 20.05.2024
Новшества вступят в силу в первый день лета
В Улан-Удэ более 280 выпускников школ претендуют на золотые медали
В Улан-Удэ более 280 выпускников школ претендуют на золотые медали
Общество, 20.05.2024
Всего в этом году попрощаются со школой свыше 2600 старшеклассников
В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
Общество, 20.05.2024
Жителей республики призвали заменить их чем-нибудь другим

Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Общество, 20.05.2024
Отказались в этом году и от приглашённой звезды
В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
Общество, 20.05.2024
За неделю специалисты ликвидировали 56
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
Общество, 20.05.2024
Некоторым горожанам приходится брать его за свой счёт
Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте
Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте
Общество, 20.05.2024
Они приняли участие в акции «Ночь музеев» 
В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
Общество, 20.05.2024
Содержать их стало невыгодно
В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
Общество, 20.05.2024
Подростки кидались в мужчину камнями

В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
Общество, 20.05.2024
Также участники сдали на переработку крышечки и блистеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^