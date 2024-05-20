В Иркутской области водитель Hyundai погиб, врезавшись в фуру

Также пострадали женщина и маленький ребёнок



В Иркутской области 19 мая на 195 километре федеральной автодороги «Вилюй» на территории Братского района произошло смертельное ДТП.



По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Братска в сторону города Тулун, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль МАN.



- В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи, его пассажиры - 28-летняя женщина и 10-месячный ребёнок госпитализированы с тяжёлыми травмами в медучреждения города. Установлено, что малыш в момент поездки перевозился без использования автокресла, - сообщает Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области



Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.



Для выяснения обстоятельств Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии и обратиться в следственный отдел по адресу: г. Братск, проезд Индустриальный, 9 А (4 этаж), либо позвонить по телефонам: 49-54-64 или 02.



