В Улан-Удэ более 280 выпускников школ претендуют на золотые медали

Всего в этом году попрощаются со школой свыше 2600 старшеклассников



По предварительным данным, в Улан-Удэ 286 выпускников средних школ претендуют на золотые медали, ещё 145 - на серебряные. Точно будет известно после сдачи экзаменов.



- Практика показывает, что в ходе экзаменов идёт снижение. Например, в прошлом году мы вручили 265 золотых медалей при заявке 343, - сообщила на брифинге председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



Для получения золотой медали необходить закрыть аттестат на одни пятёрки, сдать экзамены по русскому языку и выборному предмету не менее чем на 70 баллов. Для серебряной медали позволено допустить две четвёрки в аттестате, набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору.



В эту пятницу, 25 мая, в 54 школах Улан-Удэ прозвучат последние звонки. При этом в школе №7 линейку проведут днём ранее, 24 мая. Такое решение приняли по решению педагогов и родителей.



- Дело в том, что большинство родителей, чьи дети учатся в школе №7, работают на Улан-Удэнском авиазаводе. На следующий день, 25 мая, они будут все заняты, поэтому учреждение решило перенести проведение линейки. Мы этого не запрещаем. Это было решение родительской общественности, - объяснилаТатьяна Митрофанова.



Всего со школой в этом году попрощаются 2663 выпускников 11-х классов. Девятый класс окончат 6352 человека.



Во время проведения праздничных мероприятий во всех школах будут дежурить сотрудники полиции. С учениками и родителям проведены инструктажи по соблюдению пожарной безопасности и правопорядка. Также 25 мая, в день Последнего звонка, запретят розничную продажу спиртного



Больше всего девятиклассников зарегистрировано в школе №8 – 304 человека. А среди 11-классов наибольшее количество старшеклассников в гимназии №14. Там пять выпускных классов, в которых обучаются 152 человека.



Первые экзамены ОГЭ стартует уже завтра, 21 мая. Девятиклассники два дня будут сдавать иностранные языки.



Основная волна ЕГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 23 мая по 23 июня. Первый экзамен стартует 23 мая – география, литература, химия. ЕГЭ по русскому языку пройдёт 28 мая, а по математике – 31 мая.



По недавному поручению президента России Владимира Путина выпускник получит возможность пересдать один предмет. Это право ему будет доступно 4 и 5 июня. При этом, набранные баллы учтутся по последнему результату.



Выпускники девятых классов с ограниченными возможностями здоровья смогут сдать основные экзамены в облегчённых условиях. Однако предмет по выбору им придётся сдавать в обычной форме.



В 2024 году в общей сложности ЕГЭ и ОГЭ на территории Улан-Удэ сдают свыше 10 тысяч учеников. В их число входят: одиннадцатые и девятые классы, выпускники прошлых лет, выпускники республиканских и закрытых учреждений.

