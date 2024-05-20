Мужчина сдаёт машины в аренду
Судебные приставы арестовали семь автомобилей 40-летнего жителя Бурятии. В отношении него возбуждено 14 исполнительных производств, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.
Помимо неоплаченных штрафов ГИБДД, мужчина задолжал 3,2 миллиона рублей банкам и свыше 800 тысяч рублей в качестве материального ущерба за совершённые ДТП.
Как оказалось, мужчина сдавал машины в аренду. На двух из них водители попали в ДТП, в которых были признаны виновными. После обращения в страховую за выплатой возмещения выяснилось, что страховые полисы предоставленные арендодателем, оказались недействительными.
- Автовладельцы, чьи машины пострадали в ДТП, были вынуждены обратиться в суд. Изучив все материалы дел, суд признал обоснованными исковые требования о взыскании сумм причиненного ущерба с собственника транспортных средств. Исполнительные листы для принудительного взыскания были направлены судебным приставам, - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.
Приставы выяснили, что всего в собственности у должника находится 20 транспортных средств. Поскольку он не предпринимал никаких мер по погашению задолженности, его имущество было объявлено в розыск.
Всего было установлено, что транспортные средства находятся в Улан-Удэ, на территории СТО, где мужчина арендовал места для стоянки машин. Семь автомобилей арестовали и изъяли.
- Специализированная организация уже провела оценку транспортных средств. Определена стоимость машин с учетом степени их износа и технического состояния, - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.
Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, автомобили будут реализованы через торги.
В Бурятии у должника арестовали сразу семь автомобилей
Бизнес, Фото:
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