За уклонение от административного надзора житель Бурятии лишился свободы

Суд отправил его в колонию строгого режима



43-летний житель посёлка Заиграевого, уклонившийся от обязанностей, возложенных в порядке административного надзора, приговорён к реальному сроку.



- В 2017 году мужчина был приговорён к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев. После освобождения из мест лишения свободы в апреле 2019 года ему был установлен административный надзор и административные ограничения. Вопреки возложенным обязанностям, в июне 2023 года виновный сменил место жительства в посёлке Заиграево, не известив об этом районное подразделение полиции, где состоял на учёте. На регистрацию в органы внутренних дел не являлся, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Заиграевский районный суд назначил ему 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.





