Пожилая больная женщина не могла дать отпор
В Улан-Удэ завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в истязании беспомощной пожилой матери. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
- По данным следствия, обвиняемый жил вместе с 81-летней матерью. С июля 2023 года по март 2024-го мужчина из личной неприязни, вызванной необходимостью постоянного ухода за престарелой матерью, причинял ей физические и психические страдания, нанося ей побои и иные насильственные действия, - говорится в сообщении ведомства.
Пожилая женщина не могла дать отпор - в силу заболеваний она не могла даже ходить и обслуживать себя.
Максимальное наказание по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии) - семь лет лишения свободы.
В Улан-Удэ мужчину будут судить за истязание 81-летней матери
Происшествия, Фото:
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