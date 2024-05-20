20 мая

19 мая

Популярное

В Улан-Удэ мужчину будут судить за истязание 81-летней матери

В Улан-Удэ мужчину будут судить за истязание 81-летней матери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилая больная женщина не могла дать отпор

В Улан-Удэ завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в истязании беспомощной пожилой матери. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

- По данным следствия, обвиняемый жил вместе с 81-летней матерью. С июля 2023 года по март 2024-го мужчина из личной неприязни, вызванной необходимостью постоянного ухода за престарелой матерью, причинял ей физические и психические страдания, нанося ей побои и иные насильственные действия, - говорится в сообщении ведомства.

Пожилая женщина не могла дать отпор - в силу заболеваний она не могла даже ходить и обслуживать себя.

Максимальное наказание по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии) - семь лет лишения свободы.

истязание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчину будут судить за истязание 81-летней матери
В Улан-Удэ мужчину будут судить за истязание 81-летней матери
Происшествия, 20.05.2024
Пожилая больная женщина не могла дать отпор
В Иркутской области водитель Hyundai погиб, врезавшись в фуру
Происшествия, 20.05.2024
Также пострадали женщина и маленький ребёнок  
Житель Бурятии сломал рёбра жене и пытался загладить вину подарком
Житель Бурятии сломал рёбра жене и пытался загладить вину подарком
Происшествия, 20.05.2024
«Кухонный боксёр» пытался откупиться деньгами и кольцом
В Бурятии тушат столярный цех
В Бурятии тушат столярный цех
Происшествия, 20.05.2024
Площадь возгорания составляет 100 кв.м
Череда ДТП с пострадавшими произошла в Бурятии в выходные
Череда ДТП с пострадавшими произошла в Бурятии в выходные
Происшествия, 20.05.2024
Водители опрокидывали мотоциклы и переворачивались на автомобилях
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия, 20.05.2024
На тушении работали 18 человек
Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание
Пожары в Бурятии происходят из-за короткого замыкание
Происшествия, 20.05.2024
В МЧС призывают обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем
Экс-зампрокурора Бурятии ужесточили наказание за крупную взятку от новосибирского бизнесмена
Экс-зампрокурора Бурятии ужесточили наказание за крупную взятку от новосибирского бизнесмена
Происшествия, 19.05.2024
Владимир Фалилеев проведёт девять с половиной лет в колонии строгого режима

В Бурятии женщину, прикарманившую чужой мобильник, нашли по геолокации
В Бурятии женщину, прикарманившую чужой мобильник, нашли по геолокации
Происшествия, 19.05.2024
Она подобрала телефон в подъезде и сразу же сожгла чехол и симки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^