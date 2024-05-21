В Бурятии в 2025 году благоустроят 76 общественных территорий

Общество, Фото: агентство Жилстройкомэнерго

В настоящее время идёт доработка дизайн-проектов



В Бурятии по итогам всероссийского онлайн-голосования из 156 предложенных общественных территорий для благоустройства выбрано 76. Они будут обновлены уже в следующем году.



Так, в Закаменске горожане отдали большинство голосов за благоустройство сквера им. А. Невского, где в 2025 году будут выполнены работы по организации трёх зон: прогулочной, детской игровой и зоны отдыха. А в селе Петропавловка в следующем году будет создана новая зона отдыха – парк по ул. Дзержинского по дизайн-проекту «Джидинская долина», за который проголосовало большинство жителей района.



- В настоящее время муниципальные образования приступили к доработке дизайн-проектов, которые должны пройти процедуру согласования в региональном центре компетенций по вопросам городской среды до 1 июля 2024 года. Специалисты центра компетенций будут рассматривать дизайн-проекты с точки зрения их соответствия техническим регламентам, санитарным требованиями, методическим рекомендациям благоустройства общественных территорий, утверждённых Минстроем РФ, - рассказали в агентстве развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности РБ.



Как отметили в центре компетенций по вопросам горсреды Бурятии, в этом году во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 120 тысяч жителей республики. Для обсуждения было вынесено 156 объектов в 75 населённых пунктов. В 48 из них выбирали варианты благоустройства.



- Самыми активными в этом году уже традиционно стали жители Кабанского района, вторыми по активности – жители Курумканского района, в тройку лидеров попал также Прибайкальский район, - рассказала руководитель центра Ирина Ахандаева.



