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С начала года в ДТП в Бурятии погибли 22 человека

С начала года в ДТП в Бурятии погибли 22 человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получили 299 человек

С начала года на дорогах Бурятии произошло 232 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 22 человека, травмы получили ещё 299.

- В регионе сохраняется положительная тенденция к снижению основных показателей аварийности по сравнению с прошлым годом, - сообщил начальник УГИБДД республики Леонид Минаев.

Основной причиной ДТП остаются нарушения правил, допущенные водителями. По их вине зарегистрировано 214 ДТП, в которых погибли 19 и пострадали 280 человек.

Пьяные водители стали виновниками 36 аварий, в которых семь человек погибли и ранены 42 участника дорожного движения.

Практически каждое пятое ДТП связано с наездом на пешехода. При этом половина из них – по неосторожности самих пешеходов. В 24 таких ДТП погибли пять человек и ранены 20 человек. В девяти случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения.

Леонид Минаев подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. В каждом седьмом ДТП в республике страдает ребёнок. Так, за четыре месяца в 33 дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 38 несовершеннолетних.

С начала года задержаны и отстранены от права управления транспортным и средствами 2490 водителей, находившихся за рулём с признаками опьянения. Начальник региональной Госавтоинспекции добавил, что 57 пьяных нарушителей были задержаны благодаря бдительным гражданам и их обращениям в полицию.
ДТП смерть

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