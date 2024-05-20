Собаки из Улан-Удэ уехали в Европу

После того, как в республике одобрили закон, разрешающий усыпление бродячих животных, их начали массово вывозить из Бурятии. Беспризорные собаки с зимы разъезжаются по всей стране.
А недавно стало известно, что некоторых из них отправляют даже за границу, в Европу. Утром 19 мая три пса поехали в Швейцарию, а один – во Францию.
- Во Францию отправляем в первый раз, поэтому для нас это восхитительная новость, как и для самой собачки, – рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья».
Хозяева там ждут своего питомца уже больше месяца.
- Подготовка к поездке в Европу в этот раз была чуть сложнее, чем в предыдущие два, но мы справились – четыре хвостика уже начали своё путешествие. Пожелаем им счастливого пути и ждём чудесных приветов из дома, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте».
В начале февраля состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом (КС) РФ, заявили в объединении для защиты прав животных в России, которое подключилось к этой истории.
- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – подчеркнули в организации. – Производство приостановлено до получения ответа.
Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот спустя несколько недель стало известно, что умерщвление четвероногих поставили на паузу.
- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – подчеркнули в организации. – Производство приостановлено до получения ответа.
Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот спустя несколько недель стало известно, что умерщвление четвероногих поставили на паузу.