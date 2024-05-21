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Жители деревни в Бурятии распереживались из-за спивающихся односельчан

Жители деревни в Бурятии распереживались из-за спивающихся односельчан
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они насчитали «15 постоянных алкоголиков»

В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился пост, посвящённый алкоголизму. В одном из сёл Бурятии, название которого не уточнили, бьют тревогу из-за спивающихся местных жителей.

- Наша деревня небольшая – дворов 300, – говорится в публикации. – Но у нас живут примерно 15 постоянных алкоголиков. Каждый день скапливаются в центре деревни, у магазина, и докапываются до окружающих.

Как выяснилось, люди клянчат у односельчан деньги – по 10 рублей. Местным аж неловко перед приезжими.

- Гости приезжают и у них ощущение, что вся деревня бухает. Хотя их всего 15 харь. Остальные – непьющие сельские работяги, – резюмировал анонимный автор.

В комментариях участники сообщества рассудили: если люди собираются у магазина, значит, деньги им кто-то всё-таки даёт, а, стало быть, это дело нужно пресечь.

Другие сёла в Бурятии, наоборот,  дружно отказываются от алкоголя.  К примеру, весной в 14 сельских поселениях Еравнинского района состоялись сходы, и на собрании в Домне приняли решение создать в муниципальном образовании ещё одну так называемую территорию трезвости.  Ранее по такому же пути пошли в еравнинском селе Гонда и Инкино в Кабанском районе. 


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