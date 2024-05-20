Жители райцентра в Бурятии более суток сидели без света

Авария там произошла из-за ветра



Днём 18 мая жители домов на улице Строительная в Хоринске остались без света. Частично оказалась обесточена ещё одна – Спортивная.



Как выяснилось, из-за порывов ветра там накренилась опора и произошёл перехлёст проводов линии электропередачи. Сооружение выровняли, однако при осмотре специалисты обнаружили ещё несколько перехлёстов и замыканий.



К вечеру они заменили автомат на подстанции. На одной из фаз выявили неисправность и поэтому электричество подали не во все дома. Восстановили его только вечером 19 мая. Некоторые сельчане провели без света более суток.



В группе «Хоринск-инфо.24/7» рассказали, что ЛЭП на улицах Строительная и Спортивная была бесхозной. Сельское поселение оформило его в собственность и передало району.



- В начале года пытались передать линию в ПАО «Россети», однако получили отказ. Позиция компании такова, что район должен сначала отремонтировать ЛЭП и потом её примут, несмотря на то, что потребители платят за электроэнергию, – подчеркнули в райадминистрации.



Там заверили, что вопрос под контролем и работа в этом направлении продолжится.

