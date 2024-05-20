Новая дорога в районе Бурятии покрылась ямами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После её ремонта вскрылись серьёзные нарушения



Кижингинцев возмутило состояние дороги на участке от заиграевского села Ташелан и до границы с их районом. Несмотря на то, что появилась она совсем недавно, её уже пора ремонтировать, заявили сельчане в группе «Кижинга-инфо.24/7». Люди поинтересовались, как вообще проходила приёмка.



- Дорога вся в ямах. Осенью в проливной дождь положили заплатки и они уже приходят в негодность. На ямах можно разглядеть толщину асфальтового покрытия – 2-4 сантиметра. Где норматив? Какой должен быть асфальт? – негодуют они.



Прокомментировали ситуацию в ГКУ «Бурятрегионавтодор». Там сообщили, что при обследовании участка выявили серьёзные нарушения, которые подрядчик должен устранить в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств.



- Объект находится на гарантии. Дополнительно проведут диагностику. Если строители нарушили технологию, компанию оштрафуют, – отметили в учреждении.





