В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Также участники сдали на переработку крышечки и блистеры



Сотрудники Тункинского национального парка наградили участников экологической акции «Ноль отходов».



Самые активные участники акции «Ноль отходов» — учителя и школьники семи образовательных учреждений района - получили благодарственные письма и памятные сувениры.



Благодаря участникам экологической акции более 90 кг крышечек, 282 кг отработанных батареек, 4,3 кг блистеров попали не на полигон, в землю или водоёмы, где пролежали бы сотни лет, а в переработку.



Пункт сбора отработанных батареек, блистеров и крышечек находится по адресу: село Кырен, ул. Ленина, 69, 130 здание национального парка «Тункинский».





