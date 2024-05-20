Боксёры Бурятии стали чемпионами международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в Хабаровске



С 14 по 18 мая в Хабаровске прошёл международный турнир по боксу, посвящённый памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Соревнования – одни из старейших в Хабаровском крае, они проводится в столице региона с 1961 года. На ринге сражались боксёры из девяти стран: России, Южной Кореи, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Сербии и Беларуси.



Боксёры из Бурятии Людмила Воронцова и Сандан Санданов стали чемпионами мемориала Константина Короткова.



- В полуфинале весовой категории 57 кг Людмила Воронцова встретилась с участницей Олимпийских игр в Токио Хлимой Хоулонд из Туниса. Воронцова мастерски противостояла опытной Хоулонд, превосходя её во всех аспектах. По результатам боя все судьи приняли единогласное решение в пользу Людмилы, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ. - В финальном поединке Воронцова была гораздо точнее и результативнее чемпионки кубка мира Миджгон Самадовой из Таджикистана, по итогам судьи единогласно присудили победу Воронцовой.



Сандан Санданов в четвертьфинальном поединке весовой категории 63,5 кг одержал победу над Русланом Поповым из Хабаровска. Санданов абсолютно контролировал ход всей дуэли, и в конце третьего раунда рефери зафиксировал нокаут у Попова. В результате судьи единогласно признали победу Санданова. В поединке за выход в финал Санданов противостоял южнокорейскому боксёру До Хьён Чой. В своём привычном стиле Санданов оказывал постоянное давление на соперника и наносил серии ударов. Чой не смог противопоставить нашему боксёру и с трудом выдерживал высокий темп боя. В итоге судьи единогласно отдали победу Санданову.



Оба спортсмена являются воспитанниками СК «Номто». Тренируют боксёров Доржо Шаргакшанов, Алексей Сенотрусов и Бато-Мунко Ванкеев.



