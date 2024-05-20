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В столице Бурятии опять наценились съёмные квартиры

В столице Бурятии опять наценились съёмные квартиры
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За месяц в Улан-Удэ подешевели только однушки

Представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, как в апреле 2024-го изменилась стоимость съёмного жилья в 70 крупнейших городах страны. В среднем по России однокомнатные квартиры подорожали на 1%. Их сдают примерно за 21 490 рублей в месяц. Двухкомнатные наценились на 1,1%, до 27 521 рубля, трёхкомнатные – на 1,4%, до 33 974.

В Улан-Удэ за аренду «однушки» придётся выложить примерно 24 112 рублей (-2,7% за месяц). За двушки в бурятской столице просят 30 886 рублей (+0,2%), а за трёшки – 38 198 (+15,8%).

Согласно данным портала, в соседнем Иркутске за аренду берут 23 927, 29 862 и 37 909, в Чите – 27 662, 34 024 и 36 090 рублей соответственно.

Однокомнатные квартиры в апреле стали сдавать дороже в 44 городах из 70-ти, двухкомнатные – в 46, трёхкомнатные – в 43. Последние сильнее всего поднялись в цене в столице Бурятии.

По слова генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, на повышение арендной платы влияет то, что покупка собственного жилья многим не по карману. Ещё одна причина – смена сезонов.

- Люди стали более мобильными и в преддверии лета те, у кого есть возможность работать удалённо, меняют место проживания, – подчеркнул эксперт.

Свободных съёмных квартир за месяц стало меньше. Число однушек сократилось на 5%, двушек – на 8%, трёшек – на 12%. «Таким образом, изменение баланса спроса и предложения побуждает собственников поднимать ценники новым арендаторам», – заключил Луценко.

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