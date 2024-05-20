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В Бурятии открыли современное картофелехранилище

В Бурятии открыли современное картофелехранилище
Бизнес,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
Объём предприятия составит восемь тысяч тонн

В селе Быково Кабанского района Бурятии ввели в эксплуатацию новое картофелехранилище мощностью восемь тысяч тонн. Проект возводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Сельскохозяйственному предприятию было выдано поручительство на 38 млн рублей для привлечения кредитных средств на 128 млн рублей для строительства картофелехранилища. Также ему оказывались консультации по финансовым и технологическим вопросам. Были выбраны исполнители на оказание услуг по технической экспертизе проектной документации овощехранилища, написанию бизнес-плана для получения коммерческого кредита и проектированию овощехранилища. Таким образом, предприниматель сэкономил более 800 тыс. рублей, что позволило дополнительно оптимизировать расходы на проект.

- Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») был включён в данный проект на всех стадиях его реализации: от проектирования до его строительства, - сообщили в министерстве промышленности РБ.

По словам директора предприятия, реализация инвестпроекта увеличит собственное производство картофеля с 10 до 18 тысяч тонн и овощей с 3,5 до 7 тысяч тонн к 2025 году. Картофелехранилище оснащено современным оборудованием с компьютерным управлением, которое способно поддерживать необходимый режим микроклимата, что позволит избежать потерь при хранении.

До 2026 года предприятие планирует построить овощехранилище на 12 тысяч тонн.
Бурятия минпромторг Мой бизнес

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