В Забайкалье запретят розничную продажу алкоголя в праздничные дни

Под ограничения попадут все спиртные напитки



В связи с проведением праздничных мероприятий в Забайкалье будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Так, продажа алкогольной продукции на территории города Читы согласно распоряжению администрации городского округа будет запрещена 24 мая в честь проведения праздничного мероприятия, посвящённому последнему звонку в школах. Кроме того, запрет будет действовать в Чите на День города – 26 мая 2024 года.



Под запрет попадают все спиртные напитки, включая пиво. При этом в кафе и прочих заведениях общественного питания продавать алкогольную продукцию разрешено, но для употребления внутри торгового объекта.



Как сообщает пресс-служба региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае нарушения закона грозит мера административного воздействия, которая влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.



Ознакомиться со списком дат мероприятий на территории муниципальных образований можно на официальном портале Забайкалья.



