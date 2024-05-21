Жителей Бурятии предостерегли от выращивания популярного цветка

Теперь дачники могут схлопотать за него уголовное дело



В феврале стало известно, что выращивание ипомеи трёхцветной, очень популярной у дачников, отныне может обернуться уголовным делом. В семечках этого цветка содержатся галлюциногенные, наркотические вещества.



Если в огороде или на дачном участке насчитают более ста штук, это уже будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трёх граммов семян. Наказание составляет до двух лет лишения свободы.



Это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах и у обочин. Внешне оно похоже на полевой вьюнок и растёт повсюду как сорняк. Уже то, что цветки есть на участке – повод для немалого штрафа.



Ранее кабмин опубликовал постановление, согласно которому за выращивание ипомеи трёхцветной в крупных объёмах вводится уголовная ответственность. А недавно жителям республики разъяснили, как отличить её от других вьюнов. Это несложно: цветы у неё крупные – до 10 сантиметров в поперечнике, но, в отличие от остальных сортов, собраны в «пучки» по 3-4 штуки.



Соцветия у запрещённого цветка окрашены в светло-голубой цвет, а сердцевина и лепестковая трубка – белые или золотисто-жёлтые.



- После того, как растение отцвело, трубка приобретает пурпурно-розовый оттенок, что характерно только для этой ипомеи, – пишет «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области. – У других видов тоже голубые цветки, однако у них они сочетаются и с другими окрасами – от белого до бордового, чего у ипомеи трёхцветной не наблюдается.

