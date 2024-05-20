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В аэропорт «Байкал» привезли два новых телескопических трапа

В аэропорт «Байкал» привезли два новых телескопических трапа
Общество,  Фото:t.me/airportbaikal

Их установят в новом аэровокзале

20 мая в улан-удэнский аэропорт «Байкал» поступили два новых телетрапа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев, гендиректор воздушных ворот столицы Бурятии.

«Оборудование прошло растаможку и доставлено на строительную площадку, - отметил он. - В ближайшее время приступаем к монтажу!»

Как сообщал «Байкал-Daily», открытие нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту «Байкал» ожидается в сентябре 2024 года.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 «квадратов» возводят с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов, с весны 2023 года. С севера, на уровне второго этажа, к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что людей подвозят на автобусах.

- Появление терминала улучшит качество и скорость обслуживания, - сообщал ранее генеральный директор «Байкала» Дмитрий Гармаев. - Пропускная способность существующего здания – 200 человек на вылет и 250 на прилёт. В новом эти показатели удвоятся. Что касается пассажиропотока, то это комплексная работа аэропорта, региона и авиакомпаний. Однако в рамках стратегии развития к 2027 году мы планируем достигнуть миллиона пассажиров.

В январе 2024 года в улан-удэнский аэропорт поступил новый автотрап.

Аэропорт "Байкал авиация строительство

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