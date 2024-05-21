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В парке Улан-Удэ проведут соревнования по ориентированию

В парке Улан-Удэ проведут соревнования по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В турнире примут участие учащиеся от 16 лет и младше

Сегодня, 21 мая, в Улан-Удэ состоятся открытые соревнования для обучающихся по парковому ориентированию, посвящённые Всемирному дню ориентирования. Местом проведения станет парк имени С. Орешкова.

- Этот праздник отмечают люди, которые интересуются спортивным ориентированием. Суть ориентирования заключается в следующем: участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты. Результаты определяются по времени прохождения дистанции или по количеству набранных очков, - сообщили в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

К соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных учреждений города. Соревнования проводятся по возрастным группам: юноши и девушки до 16 лет включительно, юноши и девушки до 14 лет включительно, мальчики и девочки до 12 лет включительно.

Открытие соревнований состоится в 14:00. Старт будет дан в 14:15.

Возрастное ограничение: 6+.
спортивное ориентирование спорт Бурятия

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