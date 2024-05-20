В Бурятии провели всероссийские соревнования по настольному теннису

Общество, Фото: администрация Иволгинского района

Турнир принимал Иволгинский район



В Бурятии завершились всероссийские соревнования по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.



По информации администрации Иволгинского района, победителями и призёрами соревнований стали:



Смешанный парный разряд

1 место - Батор Раднаев (Московская область) и София Кудерская (Архангельская область);

2 место - Айсен Степанов (Республика Саха (Якутия)) и Нефёдова Ирина (Приморский край);

3 место - Алексеев Иннокентий (Республика Бурятия) и Виктория Сулаева (Республика Бурятия), Алдар Дармаев (Республика Бурятия) и Анастасия Голубева (Республика Бурятия).



Парный разряд. Мужчины

1 место - Батор Раднаев (Московская область) и Станислав Бадмацыренов (Республика Бурятия);

2 место - Дмитрий Алмазов (Приморский край) и Николай Антонов (Республика Бурятия);

3 место - Виталий Мурзин (Республика Бурятия) и Алексей Буянов (Республика Бурятия), Алдар Дармаев (Республика Бурятия) и Тимур Бадмаев (Республика Бурятия).



Парный разряд. Женщины

1 место - София Кудерская (Архангельская область) и Анита Доржиева (Республика Бурятия);

2 место - Анна Рязанова (Москва) и Екатерина Рогова (Архангельская область);

3 место - Анастасия Голубева (Республика Бурятия) и Анастасия Буянова (Республика Бурятия), Ирина Нефёдова (Приморский край) и Виолетта Сафина (Приморский край).



Мужчины

1 место - Виталий Мурзин (Республика Бурятия);

2 место - Батор Раднаев (Московская область);

3 место - Дугар Цыбикжапов (Республика Бурятия) и Алдар Дармаев (Республика Бурятия).



Женщины

1 место - София Кудерская (Архангельская область);

2 место - Ирина Нефёдова (Приморский край);

3 место - Анастасия Голубева (Республика Бурятия) и Анита Доржиева (Республика Бурятия).

