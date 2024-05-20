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В Бурятии провели всероссийские соревнования по настольному теннису

В Бурятии провели всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
Турнир принимал Иволгинский район

В Бурятии завершились всероссийские соревнования по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.

По информации администрации Иволгинского района, победителями и призёрами соревнований стали:

Смешанный парный разряд
1 место - Батор Раднаев (Московская область) и София Кудерская (Архангельская область);
2 место - Айсен Степанов (Республика Саха (Якутия)) и Нефёдова Ирина (Приморский край);
3 место - Алексеев Иннокентий (Республика Бурятия) и Виктория Сулаева (Республика Бурятия), Алдар Дармаев (Республика Бурятия) и Анастасия Голубева (Республика Бурятия).

Парный разряд. Мужчины
1 место - Батор Раднаев (Московская область) и Станислав Бадмацыренов (Республика Бурятия);
2 место - Дмитрий Алмазов (Приморский край) и Николай Антонов (Республика Бурятия);
3 место - Виталий Мурзин (Республика Бурятия) и Алексей Буянов (Республика Бурятия), Алдар Дармаев (Республика Бурятия) и Тимур Бадмаев (Республика Бурятия).

Парный разряд. Женщины
1 место - София Кудерская (Архангельская область) и Анита Доржиева (Республика Бурятия);
2 место - Анна Рязанова (Москва) и Екатерина Рогова (Архангельская область);
3 место - Анастасия Голубева (Республика Бурятия) и Анастасия Буянова (Республика Бурятия), Ирина Нефёдова (Приморский край) и Виолетта Сафина (Приморский край).

Мужчины
1 место - Виталий Мурзин (Республика Бурятия);
2 место - Батор Раднаев (Московская область);
3 место - Дугар Цыбикжапов (Республика Бурятия) и Алдар Дармаев (Республика Бурятия).

Женщины
1 место - София Кудерская (Архангельская область);
2 место - Ирина Нефёдова (Приморский край);
3 место - Анастасия Голубева (Республика Бурятия) и Анита Доржиева (Республика Бурятия).
Бурятия настольный теннис спорт

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