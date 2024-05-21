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В Улан-Удэ масштабный ремонт трамвайных путей на Элеваторе начнётся перед выходными

В Улан-Удэ масштабный ремонт трамвайных путей на Элеваторе начнётся перед выходными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого изменится схема движения на 11 маршрутах

Ремонт на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ, который планировалось начать 17 мая, отложили на неделю. С ним решили подождать до окончания учебного года для снижения заторов на дорогах. Соответствующее поручение дал мэр города Игорь Шутенков.


В администрации уточнили, что обновление трамвайных путей стартует в ближайшую пятницу, 24-го числа. Из-за этого изменится схема движения 11-ти автобусных маршрутов – № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 по направлению в центр города. Они будут несколько дней – с 23:00 24-го до 6:00 29-го мая – объезжать закрытый участок через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам.

На трамваи работы никак не повлияют. На переезде на проспекте 50-летия Октября заменят железобетонные плиты и сами рельсы, которые сильно износились. Ремонт требуется для предотвращения аварийных ситуаций на путях.


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