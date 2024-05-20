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В Иркутске высадили аллею имени 50-летия БАМа

В Иркутске высадили аллею имени 50-летия БАМа
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Акцию назвали первой «ласточкой» в России

В Иркутске, на территории рощи «Звёздочка» создали аллею имени 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Там высадили 50 саженцев хвойных деревьев.

В акции приняли участие представители власти, железнодорожников, студенческих отрядов, преподаватели, сотрудники и студенты вузов, ветераны и участники первого комсомольского отряда БАМ.

Как сообщили в администрации Иркутска, особая страница стройотрядовского движения России связана с постройкой Байкало-Амурской магистрали, когда потребность в квалифицированных специалистах железнодорожного профиля постоянно возрастала. Сформированные в ИрИИТ студенческие стройотряды были первыми среди тех, кто отправился на «стройку века». А учебное заведение обязано ей своим основанием в 1975 году.

– Высадка аллеи хвойных деревьев в роще возле университета, «рождённого БАМом», – первая «ласточка» в России. Так мы называем сегодняшнее мероприятие в совете ветеранов. Мы рекомендуем всем регионам создать такие знаковые места в своих скверах и парках, – подчеркнул председатель областного совета ветеранов строителей БАМа Василий Швайкин. – Во время строительства Байкало-Амурской магистрали было вырублено и спилено большое количество деревьев. Поэтому очень символично будет посадить новые в честь 50-ления начала великой стройки.

Напомним, что 50-летие БАМа будет отмечаться 8 июля этого года. Именно в этот день в 1974 году было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве магистрали.
Иркутск озеленение БАМ аллея

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