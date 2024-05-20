В Бурятии выбрали лучшего педагога детсада по бурятскому

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Гран-при достался учителю из Улан-Удэ



В Бурятии завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ». Открытие конкурса состоялось на базе детского сада №52 «Ая-Ганга» в Улан-Удэ. В этом году в нём приняли участие 14 учителей бурятского языка со всей Бурятии. Город Улан-Удэ представили 4 учителя бурятского языка дошкольных учреждений №15 «Радуга», №35 «Алые паруса», №91 «Строитель», №111 «Дашенька».



После двух конкурсных испытаний было определено четыре финалиста, принявших участие в заключительном этапе конкурса.



Как сообщили в комитете по образованию администрации столицы Бурятии, по итогам конкурса гран-при завоевала Людмила Бальжурова, представлявшая детский сад №35 «Алые паруса» г. Улан-Удэ. Первое место у Евгении Бадмаевой из городского детсада №111 «Дашенька».

