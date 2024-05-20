Гран-при достался учителю из Улан-Удэ
В Бурятии завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ». Открытие конкурса состоялось на базе детского сада №52 «Ая-Ганга» в Улан-Удэ. В этом году в нём приняли участие 14 учителей бурятского языка со всей Бурятии. Город Улан-Удэ представили 4 учителя бурятского языка дошкольных учреждений №15 «Радуга», №35 «Алые паруса», №91 «Строитель», №111 «Дашенька».
После двух конкурсных испытаний было определено четыре финалиста, принявших участие в заключительном этапе конкурса.
Как сообщили в комитете по образованию администрации столицы Бурятии, по итогам конкурса гран-при завоевала Людмила Бальжурова, представлявшая детский сад №35 «Алые паруса» г. Улан-Удэ. Первое место у Евгении Бадмаевой из городского детсада №111 «Дашенька».
В Бурятии выбрали лучшего педагога детсада по бурятскому
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В мероприятии участвовало 12 супружеских пар
Гран-при достался учителю из Улан-Удэ
Национальный музей округа отметил юбилей
Международный день семьи отметили в Хоринском районе
После её ремонта вскрылись серьёзные нарушения
Акцию назвали первой «ласточкой» в России
Указ об этом подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Соревнования проходили в Хабаровске
Соревнования прошли в Орловской области
Их увезли на скотомогильник
Его оштрафовали на 10 тысяч
Сотрудники роддома поделились занимательной статистикой
Проблему поднял директор экоцентра
Они попросят богов о процветании народа и республики
В республике стартовала акция «Монетная неделя»