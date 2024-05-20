В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ



- 25 РКУ в Улан-Удэ и один в Каменске (Кабанский район – прим.) работают в прежнем режиме. Кроме того, население города и районов республики, как и раньше, может передавать показания и оплачивать жилищно-коммунальные услуги в мобильном приложении ЕИРЦ, – пояснили «Байкал-Daily» в едином информационно-расчётном центре.







Среди местных упорно ходили слухи о появлении на месте пункта приёма платежей на Тобольской точки по продаже не то пиццы, не то фастфуда. На дверях здания заранее повесили объявление о скором закрытии РКУ. И указали адреса других участков – на проспекте Строителей, улицах Шумяцкого и Калашникова. Путь туда, стоит отметить, не ближний, и добираться до ЕИРЦ многим теперь придётся на транспорте.



