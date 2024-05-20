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В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ

В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Содержать их стало невыгодно

Ещё в апреле жители 40 квартала в Улан-Удэ узнали, что расчётно-кассовый участок (РКУ) на улице Тобольская, где они всегда оплачивали «коммуналку», прекратит работу. Пост на эту тему появился в одном из крупных местных пабликов во «ВКонтакте».

На минувшей неделе ЕИРЦ и в самом деле свернули, что очень расстроило жильцов ближайших домов. Как выяснилось, 16 мая в городе закрыли ещё два пункта приём платежей – на улице Иволгинская,13а, и Гагарина, 57а. Причина в том, что содержать эти участки экономически нецелесообразно.

- 25 РКУ в Улан-Удэ и один в Каменске (Кабанский район – прим.) работают в прежнем режиме. Кроме того, население города и районов республики, как и раньше, может передавать показания и оплачивать жилищно-коммунальные услуги в мобильном приложении ЕИРЦ, – пояснили «Байкал-Daily» в едином информационно-расчётном центре. 

Среди местных упорно ходили слухи о появлении на месте пункта приёма платежей на Тобольской точки по продаже не то пиццы, не то фастфуда. На дверях здания заранее повесили объявление о скором закрытии РКУ. И указали адреса других участков – на проспекте Строителей, улицах Шумяцкого и Калашникова. Путь туда, стоит отметить, не ближний, и добираться до ЕИРЦ многим теперь придётся на транспорте.

ЕИРЦ коммунальные услуги

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