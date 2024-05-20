Столицу Бурятии накрыла «Ночь музеев». Фоторепортаж



На площадке с мастер-классами можно было собственноручно сделать сувенир, а благодаря лекциям – расширить кругозор об истории города в неформальной обстановке: узнать, как развивалась мода в советский период, как зарождались субкультуры в нашем городе и какие тайны хранят старинные фотографии. «Байкал-Daily» представляет атмосферный фоторепортаж Сергея Тарасенко с «музейной» акции.



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В субботу, 18 мая, в Бурятии устроили уже ставшую уже традиционной акцию «Ночь музеев», к которой присоединились учреждения по всей республике. В Улан-Удэ она прошла в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова () и в музее истории города ().Посетителей первого ждала обширная развлекательная программа – различные викторины, игры, настолки, мастер-классы, восточные танцы, лекции и показы фильмов. Все желающие могли попробовать свои силы в скорочтении, полюбоваться традиционными бурятскими костюмами и ожившими полотнами знаменитых художников, сделать эффектные снимки в оригинальных фотозонах, самостоятельно изготовить нагрудные украшения и брелоки. А ещё пообщаться с известными в республике писателями – Александром Махачкеевым, Алексеем Гатаповым и Татьяной Григорьевой и попозировать живописцам.В музее истории города устроили зажигательное мероприятие «Клёш, весна и магнитола». Горожане угощались вкусностями из советского буфета, фотографировались рядом с уникальными экспонатами советской эпохи, участвовали в киноквизе по советским комедиям и получали сладости за правильные ответы.