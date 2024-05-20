Парень из Бурятии перевёл мошенникам более 3,5 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он сам разыскал в Сети лжеброкеров



24-летний житель Тарбагатайского района Бурятии перевёл псевдоброкерам более 3,5 млн рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе республиканского МВД.



Установлено, что в феврале молодой человек увидел объявление об инвестировании и оставил свой номер телефона. Вскоре ему вскоре перезвонили представители «инвестиционной компании».



Для поддержания легенды мошенники провели для новичка обучение по заработку на инвестировании, присылали информационные материалы и демонстрировали слайды. В итоге он скачал и установил на свой телефон приложение, которое на самом деле является эмулятором.



Сперва он вложил 10 тысяч рублей. Чтобы убедить жертву, ему вскоре выдали 2 тысячи рублей - якобы заработок.



При этом первое зачисление средств молодой человек сделал через электронный перевод без идентификации на счёт популярного маркетплейса, но этот факт его не смутил, и он продолжил переводить средства мошенникам.



В марте он уехал на вахту и, находясь в другом регионе, оформил несколько кредитов и перевёл средства на свой «инвестиционный счёт». В конце марта мошенники для усыпления бдительности позволили ему вывести со счета ещё три тысячи рублей.



Всего мошенникам потерпевший перечислил 3 миллиона 615 тысяч рублей. Деньги он брал в кредит.



В конце апреля у него пропали почти все средства с личного инвестиционного счета. Лишь посмотрев отзывы о компании и приложении, он понял, что стал жертвой мошенников. Обратился он в полицию только 17 мая, когда вернулся в Бурятию с вахты.



Возбуждено уголовное дело.

