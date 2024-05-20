В районе Бурятии всерьёз взялись за блудный скот









Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района из-за новых правил столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ



В декабре в республике в разы увеличили размер штрафов за блудный скот. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района из-за новых правил столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет

Селенгинцев предупредили, что с понедельника, 20 мая, в районе заработает муниципальная штрафстоянка для скота, пасущегося в неположенных для этого местах и без присмотра владельцев либо пастуха. КРС будут отправлять на специальную площадку, содержание на которой обойдётся в 1900 рублей в сутки за голову.За «задержание» и эвакуация одного животного придётся выложить 3500 рублей, а за выпас в неположенном месте – 3000. Скотину хозяину отдадут только после составления протокола об административном правонарушении и оплаты всех расходов, отмечает «Селенга-инфо.24/7».