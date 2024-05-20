В Улан-Удэ фонтан в парке имени Жанаева откроют к 1 июня

Сейчас ремонтируют подходы к нему

В парке имени Д.Ж. Жанаева в посёлке Загорск благоустраивают территорию у фонтана, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

«После окончания работ 1 июня горожане смогут беспрепятственно подходить к чаше фонтана. Также здесь установят скамейки, где можно будет отдохнуть», - сказано в сообщении.

Парк имени Жанаева благоустроен в 2017 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В нём обустроили пандусы на лестницах возле бюста Д.Ж. Жанаеву в центральной части парка. Пандусы появились и на лестнице вблизи КДЦ «Рассвет», ведущей к центральной аллее. Сделаны тротуары, заасфальтированы велосипедные дорожки, отремонтированы детские площадки, проведено уличное освещение и установлено видеонаблюдение.