Дети из Бурятии активно посещают сайты интернет-магазинов

Среди приложений в лидерах оказались видеоплатформы



«Лаборатория Касперского» проанализировала категории сайтов, которые посещали дети из Бурятии с период с января по апрель 2024 года. Статистика есть в распоряжении «Байкал-Daily».



Эксперты обнаружили, что наиболее популярной оказалась категория «Программное обеспечение, аудио, видео» — 41%. Доля различных площадок для онлайн-общения, таких как социальные сети и мессенджеры, составила 30%, а интернет-магазинов — 20%. На ресурсы с компьютерными играми и новостные сайты пришлось по 4%.



При этом среди наиболее посещаемых юными пользователями категорий сайтов в России — «Программное обеспечение, аудио, видео» (41%), интернет-магазины (26%) и площадки для онлайн-общения (15%). В числе самых популярных среди российских детей приложений — YouTube (32%), WhatsApp* (16%) и TikTok (13%).



Эксперт дал несколько советов, как обеспечить ребёнку безопасный выход в интернет:



- В первую очередь, необходимо правильно настроить гаджет перед тем, как отдать его ребёнку. Создать отдельный аккаунт, настроить родительский контроль, посмотреть какие есть фильтры звонков, настроить детский режим в поисковых запросах, есть много всего. Также стоит установить правила, по которым ребёнок будет использовать гаджет, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. - Говорите со своими детьми о информационной безопасности, учите их общаться в чатах. Что касается соцсетей, то есть такая рекомендация, особенно для детей начальных классов, делать свои профили приватными. Не добавлять в друзья людей, которых ребёнок не знает. Не забывайте о том, что и самим родителям нужно эти правила соблюдать, а то это будет нечестно по отношению к своему ребёнку.





*WhatsApp - принадлежит компании Meta, её деятельность признана экстремистской и запрещена в России.

