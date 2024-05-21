За 6 лет в Бурятии нашли погибшими 15 детей

Волонтёры поделились пугающей статистикой пропавших
В ближайшую субботу, 25 мая, представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии устроят квест «Безвредные советы» (возрастное ограничение – 0+
), приуроченный к Международному дню пропавших детей. Он пройдёт в улан-удэнском парке имени Жанаева с 12:00 до 17:00. Волонтёры расскажут ребятишкам и взрослым, как сделать свои прогулки безопасными, а главное – как случайно не потеряться.
«ЛизаАлерт» уже 13 с половиной лет и за это время волонтёры получили более 52 000 заявок на поиск пропавших детей по всей России. В Бурятии за шесть с половиной лет существования отряда зафиксировали 947. В итоге 880 несовершеннолетних обнаружили живыми, ещё 15 – погибшими и одного ребёнка найти так и не удалось. Об остальных ничего не сообщается.
В апреле 2024-го в отряд в Бурятии поступило
87 заявок и семь из них пока не подтверждены. Большинство пропавших – 71 – оказались живы. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут.
Самым громким за второй месяц весны, пожалуй, стало исчезновение 30-летней Сэсэг Буиновой из столицы Бурятии и её знакомого – 26-летнего Станислава Норбоева. Никакой новой информации о молодых людях пока не поступало. Чаты, посвящённые их поискам, по-прежнему молчат.
Волонтёры поделились пугающей статистикой пропавших
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