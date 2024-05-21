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За 6 лет в Бурятии нашли погибшими 15 детей

За 6 лет в Бурятии нашли погибшими 15 детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёры поделились пугающей статистикой пропавших 

В ближайшую субботу, 25 мая, представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии устроят квест «Безвредные советы» (возрастное ограничение – 0+), приуроченный к Международному дню пропавших детей. Он пройдёт в улан-удэнском парке имени Жанаева с 12:00 до 17:00. Волонтёры расскажут ребятишкам и взрослым, как сделать свои прогулки безопасными, а главное – как случайно не потеряться.

«ЛизаАлерт» уже 13 с половиной лет и за это время волонтёры получили более 52 000 заявок на поиск пропавших детей по всей России. В Бурятии за шесть с половиной лет существования отряда зафиксировали 947. В итоге 880 несовершеннолетних обнаружили живыми, ещё 15 – погибшими и одного ребёнка найти так и не удалось. Об остальных ничего не сообщается. 

В апреле 2024-го в отряд в Бурятии поступило 87 заявок и семь из них пока не подтверждены. Большинство пропавших – 71 – оказались живы. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут. 

Самым громким за второй месяц весны, пожалуй, стало исчезновение 30-летней Сэсэг Буиновой из столицы Бурятии и её знакомого – 26-летнего Станислава Норбоева. Никакой новой информации о молодых людях пока не поступало. Чаты, посвящённые их поискам, по-прежнему молчат.
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