 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ

Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Вопрос глава Бурятии обсуждал на встрече с руководителем Росавтодора

Сегодня в Бурятию прибыл руководитель Росавтодора Роман Новиков. Некоторые подробности с рабочей встречи глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своём Telegram-канале.

В том числе он рассказал об острой для Улан-Удэ проблеме пробок на Левом берегу, загруженности действующего моста через Селенгу и необходимости строительства ещё одного моста.

- Это очень важный вопрос. Город находится на двух берегах, и левый берег соединяется с центром фактически только одним мостом. В утренние и вечерние часы направление имеет большую перегрузку. Я уже обращался в правительство России, к Марату Хуснуллину (вице-премьер РФ - ред.). И хотел, чтобы сегодня вы своими глазами посмотрели, убедились, какая ситуация, - обратился Алексей Цыденов.

В 2021 году Бурятии разработали технико-экономическое обоснование проекта строительства второго моста через Селенгу. Глава Росавтодора пообещал изучить возможность его реализации.

- Ваш вопрос о строительстве ещё одного моста через Селенгу я предлагаю проработать, дать материалы на изучение и в перспективных планах смотреть, каким образом это предусматривается с учётом всех обязательств по бюджетированию, - ответил Роман Новиков.

Также глава Росавтодора сообщил, что Бурятии выделят дополнительный миллиард рублей на ремонт трёх мостов на трассе Р-258 «Байкал» - через реки Б. Ивановка, Клюевка и Толбажиха. «В этом году уже приступят к ремонту и к 2024 году завершат», - сообщил Алексей Цыденов.

Всего за 2017-2021 гг. в Бурятии, уточнил глава, было отремонтировано и реконструировано 925 км региональных и местных автомобильных дорог, инвестировано 28 млрд рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос нового моста через Селенгу сдвинулся с мёртвой точки год назад. Тогда было решено технико-экономическое обоснование проекта. «Объём работы предстоит большой. Тем не менее, уже сейчас, можно говорить о том, что лёд тронулся, и вероятность строительства второго моста через реку Селенга увеличилась», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Осенью 2021 года было решено, что мост будет шестиполосным. Из них две полосы – для общественного транспорта. В случае, если удастся обосновать необходимость трамвайных путей (эти работы очень дорогие) и получить финансирование, запустят на Левый берег и трамвай. В противном случае полоса для возможных трамвайных путей останется на перспективу. 
мост мост через Селенгу строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ
Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ
Экономика, 14.03.2022
Вопрос глава Бурятии обсуждал на встрече с руководителем Росавтодора
Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»
Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»
Экономика, 11.03.2022
«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями
Жители Забайкалья жалуются на хлеб по сто рублей
Жители Забайкалья жалуются на хлеб по сто рублей
Экономика, 11.03.2022
В регионе повысились цены на сахар, молоко, гречку и хлеб
В Бурятии приступили к мониторингу цен на стройматериалы
В Бурятии приступили к мониторингу цен на стройматериалы
Экономика, 11.03.2022
Все данные по удорожанию стройматериалов и оборудования будут направлены в минстрой России
Глава Бурятии об уходе брендов: «Нас особо не коснулось»
Глава Бурятии об уходе брендов: «Нас особо не коснулось»
Экономика, 10.03.2022
В Бурятии нет производств, которые были сильно завязаны на европейском импорте
Глава Бурятии пообещал поддержать строителей
Глава Бурятии пообещал поддержать строителей
Экономика, 10.03.2022
«Все планы хотим реализовать», - подчеркнул Алексей Цыденов
Глава Бурятии о ценах на продукты: «Будем сдерживать ситуацию»
Глава Бурятии о ценах на продукты: «Будем сдерживать ситуацию»
Экономика, 10.03.2022
Алексей Цыденов заявил, что власти на связи с торговыми сетями
Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес
Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес
Экономика, 10.03.2022
«Надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями», - отметил Алексей Цыденов
Почти половина жителей Улан-Удэ готовы отказаться от иностранных товаров
Почти половина жителей Улан-Удэ готовы отказаться от иностранных товаров
Экономика, 10.03.2022
Улан-удэнцев опросили, как они относятся к брендам, объявивших об уходе с российского рынка
В Иркутской области предприятие не платило работникам с прошлого года
В Иркутской области предприятие не платило работникам с прошлого года
Экономика, 10.03.2022
Общая сумма долга по зарплате превысила 13 миллионов рублей
Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья
Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья
Экономика, 10.03.2022
Фонд ЖКХ оказал Бурятии финансовую помощь сверх установленного лимита


Народный поэт Бурятии рассказал о дружбе с Александром Вампиловым
Народный поэт Бурятии рассказал о дружбе с Александром Вампиловым
Экономика, 09.03.2022
Уроженец Кабанского района принял участие в видеопроекте о драматурге
Экономике в Иркутской области повысят устойчивость
Экономике в Иркутской области повысят устойчивость
Экономика, 09.03.2022
В регионе сформирован пакет предложений по повышению устойчивости экономики
В Бурятии прикрыли наркопритон любителей конопли
В Бурятии прикрыли наркопритон любителей конопли
Экономика, 09.03.2022
На хозяина квартиры возбудили уголовное дело

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^