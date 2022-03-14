Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ

Вопрос глава Бурятии обсуждал на встрече с руководителем Росавтодора
Сегодня в Бурятию прибыл руководитель Росавтодора Роман Новиков. Некоторые подробности с рабочей встречи глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своём Telegram-канале.
В том числе он рассказал об острой для Улан-Удэ проблеме пробок на Левом берегу, загруженности действующего моста через Селенгу и необходимости строительства ещё одного моста.
- Это очень важный вопрос. Город находится на двух берегах, и левый берег соединяется с центром фактически только одним мостом. В утренние и вечерние часы направление имеет большую перегрузку. Я уже обращался в правительство России, к Марату Хуснуллину (вице-премьер РФ - ред.). И хотел, чтобы сегодня вы своими глазами посмотрели, убедились, какая ситуация, - обратился Алексей Цыденов.
В 2021 году Бурятии разработали технико-экономическое обоснование проекта строительства второго моста через Селенгу. Глава Росавтодора пообещал изучить возможность его реализации.
- Ваш вопрос о строительстве ещё одного моста через Селенгу я предлагаю проработать, дать материалы на изучение и в перспективных планах смотреть, каким образом это предусматривается с учётом всех обязательств по бюджетированию, - ответил Роман Новиков.
Также глава Росавтодора сообщил, что Бурятии выделят дополнительный миллиард рублей на ремонт трёх мостов на трассе Р-258 «Байкал» - через реки Б. Ивановка, Клюевка и Толбажиха. «В этом году уже приступят к ремонту и к 2024 году завершат», - сообщил Алексей Цыденов.
Всего за 2017-2021 гг. в Бурятии, уточнил глава, было отремонтировано и реконструировано 925 км региональных и местных автомобильных дорог, инвестировано 28 млрд рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос нового моста через Селенгу сдвинулся с мёртвой точки год назад. Тогда было решено технико-экономическое обоснование проекта. «Объём работы предстоит большой. Тем не менее, уже сейчас, можно говорить о том, что лёд тронулся, и вероятность строительства второго моста через реку Селенга увеличилась», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Осенью 2021 года было решено, что мост будет шестиполосным. Из них две полосы – для общественного транспорта. В случае, если удастся обосновать необходимость трамвайных путей (эти работы очень дорогие) и получить финансирование, запустят на Левый берег и трамвай. В противном случае полоса для возможных трамвайных путей останется на перспективу.
Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 14.03.2022
Вопрос глава Бурятии обсуждал на встрече с руководителем Росавтодора
«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями
В регионе повысились цены на сахар, молоко, гречку и хлеб
Все данные по удорожанию стройматериалов и оборудования будут направлены в минстрой России
В Бурятии нет производств, которые были сильно завязаны на европейском импорте
«Все планы хотим реализовать», - подчеркнул Алексей Цыденов
Алексей Цыденов заявил, что власти на связи с торговыми сетями
«Надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями», - отметил Алексей Цыденов
Улан-удэнцев опросили, как они относятся к брендам, объявивших об уходе с российского рынка
Общая сумма долга по зарплате превысила 13 миллионов рублей
Фонд ЖКХ оказал Бурятии финансовую помощь сверх установленного лимита
Уроженец Кабанского района принял участие в видеопроекте о драматурге
В регионе сформирован пакет предложений по повышению устойчивости экономики
Товарооборот достиг более 26 млрд
На хозяина квартиры возбудили уголовное дело