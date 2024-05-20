В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных

В Минприроды Бурятии рассказали, чем опасны воздушные шары, которые пользуются большой популярностью на различных праздниках, включая выпускные вечера в школах. В ведомстве пояснили: при их изготовлении используется целый «коктейль» из различных химических веществ, включая латекс, полимеры и красители. Естественным путём эти украшения не разлагаются и, оказываясь на свалках или в водоёмах, отравляют воду и почву.
А выпущенные в небо шары рано или поздно упадут на землю, в реку или озеро. Животные нередко принимают их за пищу, а это может блокировать пищеварительный тракт, причиняя ужасные страдания, привести к травмам и даже к смерти.
Жителям республики предложили подумать об альтернативах шарикам – к примеру, запустить в небо бумажных змеев и как вариант – устроить экоакцию вроде уборки или посадки деревьев либо оставить послание потомкам.
- Или же просто наслаждаться праздником без шаров, выбрав другие креативные способы украшения и развлечения, – добавили в министерстве.
- В этом году во всей Бурятии в школу пошли 16 с половиной тысяч первоклассников и 6900 из них – в Улан-Удэ. И практически во всех школах есть традиция запускать гелиевые шары в воздух. Почти 7 тысяч шаров поднялись над Улан-Удэ и упали в окрестностях города, – заявила она тогда и добавила, что рано или поздно их латексные оболочки и полиэтиленовые верёвки начинают разлагаться, выделяя токсичные вещества, которые, в свою очередь, отправляют окружающую среду.
Многие жители республики эту идею поддержали, а кто-то и вовсе призвал наложить табу на производство шаров. Другие, напротив, заявили, что они абсолютно безвредны.
На сторону Натальи Тумуреевой тогда встали республиканские чиновники. В комментариях под её постом в соцсетях отметилось Минобрнауки.
- Министерство образования и науки Бурятии разделяет вашу заботу об окружающем. В ближайшее время во всех образовательных организациях республики проведут разъяснительную работу с рекомендацией заменить традиционный запуск гелиевых шаров на другие, более экологичные традиции, – заверили в ведомстве.