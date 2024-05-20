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В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных

В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей республики призвали заменить их чем-нибудь другим

В Минприроды Бурятии рассказали, чем опасны воздушные шары, которые пользуются большой популярностью на различных праздниках, включая выпускные вечера в школах. В ведомстве пояснили: при их изготовлении используется целый «коктейль» из различных химических веществ, включая латекс, полимеры и красители. Естественным путём эти  украшения не разлагаются и, оказываясь на свалках или в водоёмах, отравляют воду и почву.

А выпущенные в небо шары рано или поздно упадут на землю, в реку или озеро. Животные нередко принимают их за пищу, а это может блокировать пищеварительный тракт, причиняя ужасные страдания, привести к травмам и даже к смерти.

Жителям республики предложили подумать об альтернативах шарикам – к примеру, запустить в небо бумажных змеев и как вариант – устроить экоакцию вроде уборки или посадки деревьев либо оставить послание потомкам.

- Или же просто наслаждаться праздником без шаров, выбрав другие креативные способы украшения и развлечения, – добавили в министерстве.

Несколько лет назад, в ноябре 2018-го, известный эколог и нынешняя глава Минприроды республики Наталья Тумуреева предложила «закрыть» небо воздушным шарикам. Она разместила в соцсетях открытое письмо, адресованное руководству республиканского Минобрнауки и комитета по образованию Улан-Удэ. В своём обращении Тумуреева призналась: как бороться с этой проблемой, она не знает.

- В этом году во всей Бурятии в школу пошли 16 с половиной тысяч первоклассников и 6900 из них – в Улан-Удэ. И практически во всех школах есть традиция запускать гелиевые шары в воздух. Почти 7 тысяч шаров поднялись над Улан-Удэ и упали в окрестностях города, – заявила она тогда и добавила, что рано или поздно их латексные оболочки и полиэтиленовые верёвки начинают разлагаться, выделяя токсичные вещества, которые, в свою очередь, отправляют окружающую среду. 

Многие жители республики эту идею поддержали, а кто-то и вовсе призвал наложить табу на производство шаров. Другие, напротив, заявили, что они абсолютно безвредны.

На сторону Натальи Тумуреевой тогда встали республиканские чиновники. В комментариях под её постом в соцсетях отметилось Минобрнауки.

- Министерство образования и науки Бурятии разделяет вашу заботу об окружающем. В ближайшее время во всех образовательных организациях республики проведут разъяснительную работу с рекомендацией заменить традиционный запуск гелиевых шаров на другие, более экологичные традиции, – заверили в ведомстве.
  


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