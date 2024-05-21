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В Бурятии местами кратковременный дождь

В Бурятии местами кратковременный дождь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кое-где воздух прогреется до +27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 21 мая, в республике переменная облачность, днём местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит +17, +22 градуса тепла, местами воздух прогреется до +27, по северной половине при облачности +10, +15. Ожидается северо-западный ветер 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +19, +21 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с.



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