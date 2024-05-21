21 мая

20 мая

Популярное

В Бурятии дадут субсидии для развития туристической индустрии

В Бурятии дадут субсидии для развития туристической индустрии
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
22 мая в республике стартует конкурс грантов

В Бурятии объявлено о проведении конкурса на гранты в форме субсидий для развития туристической индустрии. Заявки принимаются по четырём направлениям: сельский туризм, экологический туризм, социальный туризм и на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности республики.

Как сообщили в министерстве туризма РБ, проект должен содержать цель; задачи; финансово-экономическое обоснование затрат, включающее смету всех расходов по проекту (с приложением фотовидеоматериалов, эскизов, и иных материалов); ожидаемые результаты реализации проекта; сроки и этапы реализации проекта. Участник может подать только одну заявку на каждый конкурс.

Подать заявку можно с 22 мая 8:30 по 20 июня 17:30. Подробности можно узнать на официальном сайте министерства туризма РБ.

Возрастное ограничение: 18+.

туризм Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Через семь лет больше половины жителей Бурятии будут получать 100 тысяч рублей
Через семь лет больше половины жителей Бурятии будут получать 100 тысяч рублей
Экономика, 20.05.2024
Эксперты представили рейтинг регионов по динамике зарплат
В столице Бурятии опять наценились съёмные квартиры
В столице Бурятии опять наценились съёмные квартиры
Экономика, 20.05.2024
За месяц в Улан-Удэ подешевели только однушки

В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга
В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга
Экономика, 19.05.2024
За сутки она опустилась сразу на 7 сантиметров
Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО
Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО
Экономика, 18.05.2024

«Мы – ворота в Азию», отметил Алексей Цыденов


Бурятия представила на ВДНХ инновационные разработки
Бурятия представила на ВДНХ инновационные разработки
Экономика, 17.05.2024
Экспозицию посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
В Бурятии открыли огромное картофелехранилище
В Бурятии открыли огромное картофелехранилище
Экономика, 16.05.2024

Оно предназначено и для других овощей

В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
Экономика, 15.05.2024
В республике растёт спрос на экспертов по безопасности и сельскому хозяйству
В Бурятии стали меньше рожать и реже жениться
В Бурятии стали меньше рожать и реже жениться
Экономика, 15.05.2024
Зато с начала года развестись успели уже более 900 пар
В Бурятии построят откормочник скота на 5 тысяч голов
В Бурятии построят откормочник скота на 5 тысяч голов
Экономика, 14.05.2024
Предприятие будет закупать телят у местных фермеров
В Улан-Удэ стали чаще интересоваться долгосрочной арендой квартир
В Улан-Удэ стали чаще интересоваться долгосрочной арендой квартир
Экономика, 14.05.2024
Средняя цена аренды таких объектов – 33 тысячи рублей
Бурятия оказалась на 68 месте в России по вводу жилья
Бурятия оказалась на 68 месте в России по вводу жилья
Экономика, 14.05.2024
В республике выросли объёмы строительства жилья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^