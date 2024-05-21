В Бурятии дадут субсидии для развития туристической индустрии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

22 мая в республике стартует конкурс грантов



В Бурятии объявлено о проведении конкурса на гранты в форме субсидий для развития туристической индустрии. Заявки принимаются по четырём направлениям: сельский туризм, экологический туризм, социальный туризм и на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности республики.



Как сообщили в министерстве туризма РБ, проект должен содержать цель; задачи; финансово-экономическое обоснование затрат, включающее смету всех расходов по проекту (с приложением фотовидеоматериалов, эскизов, и иных материалов); ожидаемые результаты реализации проекта; сроки и этапы реализации проекта. Участник может подать только одну заявку на каждый конкурс.



Подать заявку можно с 22 мая 8:30 по 20 июня 17:30. Подробности можно узнать на официальном сайте министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение: 18+.



