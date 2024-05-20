Столицу и районы республики накроет жара
В понедельник, 20 мая, в Бурятии будет жарко. Днём воздух прогреется до +26, +31, местами – до +19, +24, а в северных районах – до +12, +17. На севере и по Прибайкалью ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-11 м/с. Где-то его порывы будут достигать 16-21 м/с. Кроме того, синоптики прогнозируют пыльные бури.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +26 до +28. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
До +31 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А остальные главы ведомств и все зампреды предпочли их засекретить
ФК уступил противнику с минимальным счётом
Объявления с предупреждениями уже начали расклеивать на подъездах многоэтажек
Она ожидается в восьми районах республики
Обезлюдевший Заозёрный сольётся с Гусиноозёрском
В соцсетях заявили, что они разводят на деньги пенсионеров
«Российский азимут» объединил 800 человек
Девушка не может дождаться квартиры от государства уже 10 лет
Горожане совсем не щадят дорогущие топиарии
Все поверившие аферистам рискуют лишиться своих средств
Местные жители уже не понимают, за что платят деньги
В республике пообещали +31 градус
За два месяца из зарубежных стран в республику приехало более 400 человек
«Сборная России против сборной мира»
На ней валяются огромные булыжники и острые камни