До +31 потеплеет в Бурятии

Столицу и районы республики накроет жара



В понедельник, 20 мая, в Бурятии будет жарко. Днём воздух прогреется до +26, +31, местами – до +19, +24, а в северных районах – до +12, +17. На севере и по Прибайкалью ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-11 м/с. Где-то его порывы будут достигать 16-21 м/с. Кроме того, синоптики прогнозируют пыльные бури.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +26 до +28. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

