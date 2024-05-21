В Бурятии северяне устыдились стелы с перегоревшими буквами

От Северобайкальска на ней осталась одна полноценная К



Жители Северобайкальска попеняли чиновникам за стелу, установленную у въезда в город. Буквы в его названии перегорели, и теперь с наступлением темноты отчётливо светится только К и частично – две Е и Й. Фотоподтверждение прислали накануне в группу «Северобайкальск-инфо.24/7».



- Даже нет вывески нормальной. Так славится город? – возмутились северобайкальцы.



В местной администрации их поблагодарили за обращение и сообщили, что знают об этой проблеме. Однако скорого её решения ждать, судя по всему, не стоит.



- Солнечные панели, а также оборудование – в том числе аккумуляторы – уже исчерпали ресурс. Планируется ревизия. Замена необходима, – подчеркнули власти. – Но поскольку эти работы не были предусмотрены, будем делать поэтапно, в течение двух лет: в этом году – аккумуляторы, в следующем – панели.





