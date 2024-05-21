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В Бурятии северяне устыдились стелы с перегоревшими буквами

В Бурятии северяне устыдились стелы с перегоревшими буквами
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
От Северобайкальска на ней осталась одна полноценная К

Жители Северобайкальска попеняли чиновникам за стелу, установленную у въезда в город. Буквы в его названии перегорели, и теперь с наступлением темноты отчётливо светится только К и частично – две Е и Й. Фотоподтверждение прислали накануне в группу «Северобайкальск-инфо.24/7».

- Даже нет вывески нормальной. Так славится город? – возмутились северобайкальцы.

В местной администрации их поблагодарили за обращение и сообщили, что знают об этой проблеме. Однако скорого её решения ждать, судя по всему, не стоит.

- Солнечные панели, а также оборудование – в том числе аккумуляторы – уже исчерпали ресурс. Планируется ревизия. Замена необходима, – подчеркнули власти. – Но поскольку эти работы не были предусмотрены, будем делать поэтапно, в течение двух лет: в этом году – аккумуляторы, в следующем – панели.


стела Северобайкальск

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