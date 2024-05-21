В Бурятии у матери-одиночки конфисковали автомобиль

Улан-удэнка в апелляционной жалобе указывала, что машина является единственным источником дохода в семье
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Советского районного суда о конфискации в доход государства автомобиля.
Молодая жительница Улан-Удэ была осуждена к 200 часам обязательных работ, лишена водительских прав на 2 года 6 месяцев, а её автомобиль суд постановил изъять в доход государства.
В январе 2024 года девушка, ранее привлечённая к административной ответственности за управление авто в алкогольном состоянии и лишённая водительских прав, снова была задержана в пьяном виде за рулём.
В апелляционной жалобе осуждённая пыталась оспорить решение суда о конфискации машины «Тойота Королла». Улан-удэнка указывала, что воспитывает одна двоих детей, живёт в съёмном доме без коммуникаций, а автомобиль был единственным источником дохода в семье.
- Доводы жалобы в указанной части судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения, поскольку положения закона о конфискации являются императивными, подлежат безусловному применению независимо от материального положения виновного лица и условий его жизни, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
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Общество, Фото:
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