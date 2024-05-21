В райцентре в Бурятии вспыхнули забор и баня

А ещё пламя уничтожило два кубометра дров
Возгорание произошло в минувшее воскресенье, 19 мая, в Курумкане. Там вспыхнул забор, а потом – и стена бани. На место отправились сотрудники 18-го Курумканского отряда ГПС Бурятии.
От огня частично пострадала наружная стена постройки и ограждение на общей площади в 14 квадратных метров. Кроме того, пламя уничтожило два кубометра дров. Размер ущерба устанавливается.
Предварительная причина уже известна – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает «Курумкан-инфо.24/7».
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