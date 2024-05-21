21 мая

20 мая

Популярное

Бурятия оказалась в антилидерах по отключениям света из-за повреждений ЛЭП

Бурятия оказалась в антилидерах по отключениям света из-за повреждений ЛЭП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За год их число перевалило за сотню

Бурятия стала антилидером среди семи регионов Сибири и обогнала соседнее Забайкалье по отключениям света из-за посторонних воздействий на линии электропередачи. Об этом сообщили в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

За последний год энергообъекты компании по вине посторонних лиц и организаций отключались 1007 раз. Основные причины – несанкционированные рубки леса, строительные и погрузочные работы, а также набросы посторонних предметов на ЛЭП.

- 140 случаев отключений произошло из-за проезда крупногабаритной техники, 296 – из-за неумышленного повреждения энергообъектов, в том числе 153 – от наезда транспорта на опоры, – рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

В Бурятии за 12 месяцев зафиксировали 104 таких аварий и 38 из них – по вине водителей-лихачей. Чуть реже от внешних воздействий страдали энергообъекты в Омской области, Красноярском, Забайкальском и Алтайском краях.
отключение света электроэнергия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы
Происшествия, 21.05.2024
Существовала угроза распространения огня на лес
В Иркутске полицейский во время отпуска задержал серийного вора
В Иркутске полицейский во время отпуска задержал серийного вора
Происшествия, 21.05.2024
Он случайно увидел вора, убегавшего от сотрудников магазина
В лесах Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации
В лесах Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации
Происшествия, 21.05.2024
Причиной «аномального» уровня пожаров стали поджоги
В Улан-Удэ мотоциклист, удирая от полицейских, врезался в Land Cruiser Prado
В Улан-Удэ мотоциклист, удирая от полицейских, врезался в Land Cruiser Prado
Происшествия, 21.05.2024
Водителя мотоцикла и его пассажира доставили в больницу
В райцентре в Бурятии вспыхнули забор и баня
В райцентре в Бурятии вспыхнули забор и баня
Происшествия, 21.05.2024
А ещё пламя уничтожило два кубометра дров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^