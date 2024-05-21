Бурятия оказалась в антилидерах по отключениям света из-за повреждений ЛЭП

За год их число перевалило за сотню



Бурятия стала антилидером среди семи регионов Сибири и обогнала соседнее Забайкалье по отключениям света из-за посторонних воздействий на линии электропередачи. Об этом сообщили в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».



За последний год энергообъекты компании по вине посторонних лиц и организаций отключались 1007 раз. Основные причины – несанкционированные рубки леса, строительные и погрузочные работы, а также набросы посторонних предметов на ЛЭП.



- 140 случаев отключений произошло из-за проезда крупногабаритной техники, 296 – из-за неумышленного повреждения энергообъектов, в том числе 153 – от наезда транспорта на опоры, – рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».



В Бурятии за 12 месяцев зафиксировали 104 таких аварий и 38 из них – по вине водителей-лихачей. Чуть реже от внешних воздействий страдали энергообъекты в Омской области, Красноярском, Забайкальском и Алтайском краях.