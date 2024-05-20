20 мая

19 мая

Популярное

В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом

В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Подростки кидались в мужчину камнями

Этой историей поделись в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Улан-удэнцы увидели, как подростки начали бросать камни в человека без определённого места жительства. Тот сначала кричал на них, а потом погнался за детьми с ножом.

Этот момент попал на видео, которое сделали очевидцы. Преследовать подростков до последнего мужчина не стал и вернулся к бакам с мусором.

- Мальчики на этом не остановились и даже подошли девочки. Мужчина снова разозлился и принялся бросать в них бутылками, – говорится в публикации.

Родителей призвали поговорить с детьми и объяснить им, что нельзя бросать в людей, в том числе – бездомных – камни. Участники сообщества единодушно встали на сторону мужчины, осудив поведение несовершеннолетних. Многие задались вопросом, куда смотрят взрослые.


дети соцсети видео бездомные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
В Бурятии выступили против воздушных шаров на выпускных
Общество, 20.05.2024
Жителей республики призвали заменить их чем-нибудь другим

Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Общество, 20.05.2024
Отказались в этом году и от приглашённой звезды
В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
Общество, 20.05.2024
За неделю специалисты ликвидировали 56
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
Общество, 20.05.2024
Некоторым горожанам приходится брать его за свой счёт
В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
В Улан-Удэ объяснили закрытие сразу трёх ЕИРЦ
Общество, 20.05.2024
Содержать их стало невыгодно
В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
Общество, 20.05.2024
Подростки кидались в мужчину камнями

В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
В Бурятии участники экоакции сдали почти 3 центнера отработанных батареек
Общество, 20.05.2024
Также участники сдали на переработку крышечки и блистеры
Собаки из Улан-Удэ уехали в Европу
Собаки из Улан-Удэ уехали в Европу
Общество, 20.05.2024
Они отправились жить в Швейцарию и во Францию
В Улан-Удэ 4 дня будут отключать свет
В Улан-Удэ 4 дня будут отключать свет
Общество, 20.05.2024
Отключения пройдут с 20 по 24 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^