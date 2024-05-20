В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подростки кидались в мужчину камнями



Этой историей поделись в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Улан-удэнцы увидели, как подростки начали бросать камни в человека без определённого места жительства. Тот сначала кричал на них, а потом погнался за детьми с ножом.



Этот момент попал на видео, которое сделали очевидцы. Преследовать подростков до последнего мужчина не стал и вернулся к бакам с мусором.



- Мальчики на этом не остановились и даже подошли девочки. Мужчина снова разозлился и принялся бросать в них бутылками, – говорится в публикации.



Родителей призвали поговорить с детьми и объяснить им, что нельзя бросать в людей, в том числе – бездомных – камни. Участники сообщества единодушно встали на сторону мужчины, осудив поведение несовершеннолетних. Многие задались вопросом, куда смотрят взрослые.





