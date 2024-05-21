Соревноваться будут юноши до 18 лет
III всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет 26 мая пройдут в Иркутске. Планируется, что в турнире в спортивном комплексе «Байкал-Арена» примут участие более 350 спортсменов из Забайкальского, Красноярского краёв, республик Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Кемеровской области и других регионов. Прибайкалье на этих стартах представят около 200 борцов.
Спортсмены определят сильнейших в 11 весовых категориях: до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и свыше 110 кг. Соревнования пройдут по олимпийской системе с утешительными встречами для борцов, уступивших финалистам. Победителей и призёров наградят кубками, поясами, медалями и грамотами.
- Торжественное открытие турнира состоится в 12:30 26 мая. В 10:00 начнутся предварительные встречи, которые продолжатся после церемонии открытия до 19:00. С 19:00 до 20:00 пройдут полуфиналы и утешительные поединки, в 20:00 стартуют финалы, в 20:30 начнётся награждение борцов, занявших призовые места, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск примет всероссийские соревнования по вольной борьбе
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