«Пожалейте нас»: Улан-удэнцы страдают из-за кружащих над городом самолётов



На кружащие над столицей Бурятией воздушные судна улан-удэнцы начали обращать внимание ещё зимой. В соцсетях выдвигали разные версии по этому поводу, включая учения. А некоторые жаловались, что даже не могут уснуть из-за сильного гула.



Как выяснилось, появление самолётов над Улан-Удэ связано с Как выяснилось, появление самолётов над Улан-Удэ связано с возрождением 600-го полка военно-транспортной авиации, который сократили 25 лет назад. Об этом знаменательном событии сообщил в начале декабря глава республики.



Судя по фото, которое опубликовал тогда Алексей Цыденов, полк будет базироваться на аэродроме «Восточный». Его военные делят с Улан-Удэнским авиационным заводом. Кстати, в сторону центра города оттуда последние два года постоянно взлетают военно-транспортные самолёты Ил-76. Полёты транспортников с аэродрома активизировались и после начала кампании в Сирии осенью 2015-го.



В начале апреля жалобы В начале апреля жалобы возобновились . Пару недель назад самолёты летали довольно низко над землёй, причём один за одним. Да и шум от них был достаточно сильный. В чате, где общаются жители микрорайона Забайкальский, тоже задались вопросом, что происходит в последнее время в небе над Улан-Удэ.



- Видела сразу три самолёта. Немного жутковатое зрелище, конечно, – заявила одна из участниц группы. – Возродили 11-ый лётный полк. Тренируют лëтчиков – взлëт-посадка. Ребята накатывают часы.



Некоторые наши земляки оказались недовольны происходящим. А на днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили очередной гневный пост. Автор публикации, пожелавший сохранить анонимность, дал понять, что хочет тишины после 22:00.



- Безобразие какое-то – приходишь с работы уставший, нужно ложиться спать. Просыпаться ни свет ни заря, а тут такой шум! Ещё и детям в школу – жалуются, что уснуть не могут. Издевательство над психикой. А невыспавшийся работник – злой работник. Это ведь сказывается на окружающих, – гласит запись. – Ладно летайте днём сколько угодно, но ночью-то зачем… Пожалейте нас хоть тут, дайте уже спокойно поспать.



По мнению «анонима», те же беруши – не выход: можно не услышать будильник. Однако большинство его не поддержали. «Если за день хорошо поработал или провёл его плодотворно, то никакой шум не нарушит здоровый сон», «У них тоже работа и днём и ночью. Какие нежные», «Ночью летать тоже надо учиться», – заявили участники сообщества и посоветовали не обращать на шум внимания или выпить снотворное.



Но нашлись в группе и согласные с постом.



- Летали ещё недавно в 23:00 каждые четыре минуты. Невозможно уснуть. А днём – каждые две. Есть люди, у которых проблемы со сном, панические атаки и т. д. Разве нельзя после 22:00 не летать? – высказалась другая улан-удэнка.



