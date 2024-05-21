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В Иркутской области на пожаре погибла четырёхлетняя девочка

В Иркутской области на пожаре погибла четырёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Её не успели спасти из-за сильного задымления

Четырёхлетняя девочка стала жертвой возгорания частного дома в посёлке Набережный Усольского района Иркутской области.

Двухэтажный частный дом загорелся 20 мая, сообщение поступило в пожарную часть в 23:32.

Мужчине и двоим его детям (17-летнему подростку и восьмилетней девочке) удалось покинуть горящее здание. Девочка при этом получила ожоги плеча и ноги.

Погибла находившаяся на втором этаже четырехлетняя девочка.

- На втором этаже осталась четырёхлетняя девочка – дочь знакомых, пришедших вечером в гости. Её не удалось спасти из-за сильного задымления, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём. Произошло обрушение кровли, межэтажных перекрытий по всей площади.


Восьмилетнюю спасшую девочку госпитализировали в городскую больницу города Усолье-Сибирское. Погибшую малышку позже обнаружили под обломками сгоревшего дома.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование на контроль.
смерть пожар

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