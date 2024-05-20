В Бурятии жители райцентра мучились с низким напряжением в квартирах

За это энергетиков оштрафовали на 10 тысяч
В апреле в Гусиноозёрске начались проблемы с напряжением в электросетях. У одной из жительниц микрорайона Солнечный оно с 19 по 24 апреля, к примеру, составляло всего 148 Вольт при норме в 230. Это показали замеры.
Женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, которая показала, что ещё 33 потребителя в Солнечном получали некачественное электроснабжение. Госстройжилнадзор привлёк ресурсоснабжающую организацию к административной ответственности. Энергетикам назначили штраф размером в 10 тысяч рублей.
Как выяснилось, в райцентре устанавливали дополнительную трансформаторную подстанцию между посёлками Кедровый и Солнечный. Повторные замеры провели после окончания работ и тогда напряжение уже соответствовало ГОСТу. В Госстройжилнадзоре напомнили: его отклонение от требований законодательства недопустимо.
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