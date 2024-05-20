Прилежные осуждённые встретились со своими родными
В улан-удэнской женской исправительной колонии №7 состоялся День открытых дверей отряда № 1.
К осуждённым, заслужившим право на свидание с родными и близкими примерным поведением, добросовестным трудом и учёбой, пришли родные и близкие.
- Начальник отряда показала гостям спальни, доску с информацией о проводимых мероприятиях и досуге осуждённых, столовую. Родственникам показали видеоролики о прошедших мероприятиях, таких как Масленица, спектакль «Анна Ивановна меняет профессию» (12+) и др., - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
По словам руководства учреждения, такие мероприятия «служат стимулом для осуждённых вести себя законопослушно и стремиться к скорейшему освобождению».
В женской колонии Улан-Удэ провели День открытых дверей
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