В женской колонии Улан-Удэ провели День открытых дверей

Прилежные осуждённые встретились со своими родными



В улан-удэнской женской исправительной колонии №7 состоялся День открытых дверей отряда № 1.



К осуждённым, заслужившим право на свидание с родными и близкими примерным поведением, добросовестным трудом и учёбой, пришли родные и близкие.



- Начальник отряда показала гостям спальни, доску с информацией о проводимых мероприятиях и досуге осуждённых, столовую. Родственникам показали видеоролики о прошедших мероприятиях, таких как Масленица, спектакль «Анна Ивановна меняет профессию» (12+) и др., - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



По словам руководства учреждения, такие мероприятия «служат стимулом для осуждённых вести себя законопослушно и стремиться к скорейшему освобождению».