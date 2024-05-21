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В Улан-Удэ пропавшую пенсионерку нашли обессиленной от холода и усталости

В Улан-Удэ пропавшую пенсионерку нашли обессиленной от холода и усталости
Происшествия,  Фото:"ЛизаАлерт"
Потерялась 91-летняя женщина

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, как проходили поиски пропавшей 91-летней улан-удэнки.

Заявка на поиск пенсионерки поступила на горячую линию отряда от оператора «Система-112» 19 мая в 20:30. Как оказалось, ещё днём около 15:00 часов пожилая женщина вышла во двор на прогулку и ушла в неизвестном направлении. По вводным данным: пропавшая не ориентируется в пространстве, и у неё проблемы с памятью. С момента ухода родственники самостоятельно искали её, а когда поняли, что уже темнеет, позвонили на 112.

Информационный координатор Лариса («Сирша») сразу же начала прозвон заявителя для уточнения деталей: обстоятельства пропажи, приметы пропавшей, внешний вид и особенности здоровья. Заявитель не смог отправить фото пропавшей пожилой женщины, так как пользоваться мессенджерами он не умел. «Это осложняло поиск, так как ориентировка — наш рабочий инструмент, с её помощью мы получаем свидетельства», - отметили в отряде «ЛизаАлерт».

Координатор Вероника («Рона») решила отправить к заявителю поисковиков, чтоб получить фото пропавшей. Параллельно в рабочем чате отряда был объявлен сбор на поиск. Местом для штаба была определена дача, с которой ушла пожилая женщина. На поиск выехали 12 поисковиков отряда «ЛизаАлерт».

Сбор на поиск был объявлен в 20:30.

- Я не задумываясь отписалась о готовности выехать на поиск. По дороге забираю оборудование и поисковиков Евгения («Шмель») и Булата («Панду»). От координатора поиска получаем задачу — взять у заявителя фото пропавшей, всем поисковым группам начать осмотр ближайшей территории от места ухода: соседних участков, заброшенных строений. Поиск осложнялся тёмным временем суток и множеством строительного крупногабаритного мусора, по которому было опасно ходить. Несколько поисковых групп были отправлены проверить место жительства и на патруль по предполагаемому маршруту домой. В 23:29, проходя мимо огороженного участка среди заброшенных домов, мы услышали звук, похожий на стон, и начали работу на отклик. Стон стал громче, и мы поняли, что за забором кто-то есть. Евгений («Шмель») просветил забор и увидел пропавшую женщину, обессиленную от холода и усталости, - рассказала старшая на месте - Туяна («Тигра»).

Жительница Улан-Удэ была найдена, сейчас она дома в безопасности.

- Благодарим всех, кто в воскресный вечер не остался в стороне и выехал на поиск. А новичков отряда поздравляем с первым поиском! С первым «Найден, жив!», - поздравили в отряде. 
пропавшие без вести

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