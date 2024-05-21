Часть улан-удэнцев устраиваются на работу по блату

Представители сервиса SuperJob выяснили при опросе, что родственников сотрудников берут на работу более чем в половине (81%) улан-удэнских компаний. Подобных кандидатов не рассматривает лишь каждый шестой работодатель (16%).
Чем крупнее организация, тем чаще там нанимают близких людей подчинённых: среди предприятий, где трудится до 100 человек, их готовы принять 74%, а среди компаний побольше – уже 88%. Проще всего найти работу через родных в производственной, финансовой и строительной сферах (90%, 85% и 82% соответственно).
Ранее в Бурятстате рассказали, что при поиске подходящего места 11,7% наших земляков обращаются в государственную службу занятости, 1,7% – в кадровые агентства, 43,2% ищут вакансии в СМИ и Интернете, 41,2% идут непосредственно в компанию или организацию, куда хотят устроиться, и 19,6% используют другие способы. А вот большинство – 69,6% – просят о помощи как раз друзей и родственников.
В республике вот уже несколько лет не устаревает популярная фраза про дядю Баира. В декабре 2017-го в одном крупнейшем сообществ во «ВКонтакте» разместили шуточное резюме. В нём был один-единственный пункт – «Я от дяди Баира», намекающий трудоустройство по связям – через знакомых и близких.
В соцсетях потом ещё долго обсуждали, как можно устроиться на работу по блату. Многие интернет-пользователи отмечали: подобные «рекомендации» есть не только у нас, но и в других регионах страны.
А в апреле 2023-го, комментируя уход на пенсию экс-руководителя администрации главы и правительства РБ Баира Цыренова, жители республики придумали новое «бурятское резюме» – «Я от дяди Алдара». Его предложили после назначения на освободившуюся должность Алдара Гулгенова. Кстати, многие были уверены: фраза про дядю Баира связана именно с Цыреновым.