Часть улан-удэнцев устраиваются на работу по блату





Представители сервиса SuperJob выяснили при опросе, что родственников сотрудников берут на работу более чем в половине (81%) улан-удэнских компаний. Подобных кандидатов не рассматривает лишь каждый шестой работодатель (16%).



Чем крупнее организация, тем чаще там нанимают близких людей подчинённых: среди предприятий, где трудится до 100 человек, их готовы принять 74%, а среди компаний побольше – уже 88%. Проще всего найти работу через родных в производственной, финансовой и строительной сферах (90%, 85% и 82% соответственно).







Ранее в Бурятстате рассказали , что при поиске подходящего места 11,7% наших земляков обращаются в государственную службу занятости, 1,7% – в кадровые агентства, 43,2% ищут вакансии в СМИ и Интернете, 41,2% идут непосредственно в компанию или организацию, куда хотят устроиться, и 19,6% используют другие способы. А вот большинство – 69,6% – просят о помощи как раз друзей и родственников.