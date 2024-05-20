Указ об этом подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Военные священники Бурятии удостоены высоких наград Русской православной церкви. Капелланы Улан-Удэнской и Бурятской епархии были награждены медалями ордена Русской православной церкви благоверного князя Димитрия Донского «во внимание к мужественному несению Пастырского служения в военных условиях».
Наград удостоены руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца г. Улан-Удэ иерей Олег Беломестных; руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца п. Сосновый Бор г. Улан-Удэ иерей Евгений Малофеев и клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского мкр. Верхняя Берёзовка г. Улан-Удэ иерей Павел Науменко.
- 18 мая по завершении богослужения в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил Патриаршие награды военным священникам. Затем было сделано общее фото, - сообщили в епархии.
В Бурятии наградили военных священников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После её ремонта вскрылись серьёзные нарушения
Акцию назвали первой «ласточкой» в России
Указ об этом подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Соревнования проходили в Хабаровске
Соревнования прошли в Орловской области
Они попросят богов о процветании народа и республики
В республике стартовала акция «Монетная неделя»
Этой историей уже заинтересовались правоохранители
За сутки она опустилась ещё на 4 сантиметра
За это энергетиков оштрафовали на 10 тысяч
В субботнике участвовали 30 человек
Новшества вступят в силу в первый день лета
Всего в этом году попрощаются со школой свыше 2600 старшеклассников
Он лишился почти десятка клавиш
Жителей республики призвали заменить их чем-нибудь другим