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В Бурятии наградили военных священников

В Бурятии наградили военных священников
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Указ об этом подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Военные священники Бурятии удостоены высоких наград Русской православной церкви. Капелланы Улан-Удэнской и Бурятской епархии были награждены медалями ордена Русской православной церкви благоверного князя Димитрия Донского «во внимание к мужественному несению Пастырского служения в военных условиях».

Наград удостоены руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца г. Улан-Удэ иерей Олег Беломестных; руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца п. Сосновый Бор г. Улан-Удэ иерей Евгений Малофеев и клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского мкр. Верхняя Берёзовка г. Улан-Удэ иерей Павел Науменко.

- 18 мая по завершении богослужения в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил Патриаршие награды военным священникам. Затем было сделано общее фото, - сообщили в епархии.
православие Бурятия награждение епархия

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