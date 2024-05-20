В Бурятии наградили военных священников

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Указ об этом подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



Военные священники Бурятии удостоены высоких наград Русской православной церкви. Капелланы Улан-Удэнской и Бурятской епархии были награждены медалями ордена Русской православной церкви благоверного князя Димитрия Донского «во внимание к мужественному несению Пастырского служения в военных условиях».



Наград удостоены руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца г. Улан-Удэ иерей Олег Беломестных; руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца п. Сосновый Бор г. Улан-Удэ иерей Евгений Малофеев и клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского мкр. Верхняя Берёзовка г. Улан-Удэ иерей Павел Науменко.



- 18 мая по завершении богослужения в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил Патриаршие награды военным священникам. Затем было сделано общее фото, - сообщили в епархии.

