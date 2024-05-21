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В Иркутске полицейский во время отпуска задержал серийного вора

В Иркутске полицейский во время отпуска задержал серийного вора
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он случайно увидел вора, убегавшего от сотрудников магазина

В Иркутске старший сержант МВД Дмитрий Шобоков, находясь в отпуске, задержал подозреваемого в серии хищений товаров из магазинов.

Дмитрий Шобоков обратил внимание на мужчину, убегавшего от двух горожан, когда шёл в магазин за продуктами. Преследователи кричали и просили задержать беглеца, поясняя, что он украл бутылку вина из магазина. Полицейский мгновенно отреагировал на ситуацию, догнал и задержал подозреваемого.

Спустя несколько минут на место подоспел наряд полиции, которых вызвали работники магазина. Задержанным оказался 23-летний местный житель, находившейся в розыске за серию хищений из магазинов алкогольной и табачной продукции. Причинённый им ущерб составил около 30 тысяч рублей.

- Украл 24 блока сигарет из разных магазинов и распродал различным лицам. К краже сподвигла нужда в денежных средствах, - признался на допросе задержанный.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». 
кража полиция

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